Messi: Barcelona benim hayatım!

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli yıldız, sahip olduğu şeyleri takımına borçlu olduğunu söyledi.

'yla sayısız başarı kazanan , sezon sonunda bitecek sözleşmesi ve takımdaki durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

La Sexta'ya konuşan Arjantinli yıldız, Katalan ekibine duyduğu bağlılığı "Barcelona benim hayatım. 13 yaşımdan beri bu kulüpteyim. Ülkemden daha uzun süre burada yaşadım ve her şeyi burada öğrendim. Bu kulüpte futbolcu olarak yetiştim" diyerek ifade etti.

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Takımdan ayrılma ihtimalini de değerlendiren Messi, "Sezon sonuna kadar hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Önemli olan dikkatımi dağıtmadan takımımın başarısına odaklanmak ve kupalar kazanmaya çalışmak. Ayrılıp ayrılmayacağımı henüz bilmiyorum. Ama ayrılırsam bunun en iyi şekilde olmasını istiyorum. Varsayalım ki ayrıldım, buraya dönmeyi isterim. Burada yeniden yaşamayı, kulübe katkıda bulunmayı isterim" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Real Madrid veya Atletico Madrid'e gitmesinin imkansız olduğunu söyleyen efsane forvet, için kapıyı " 'de yaşamanın hoşuma gideceğini düşünmüşümdür. Olur ya da olmaz bilemiyorum ama orası çekici geliyor" diyerek açık bıraktı.

Geçtiğimiz sezonun son döneminde takımdan ayrılmak istediği ortaya çıkan Messi, 1 Ocak 2021'den itibaren başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilecek.