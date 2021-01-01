"Messi bana Barcelona'dan daha iyi bir yer olmadığını söyledi"

Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves, "Barcelona'yı terk eden tüm oyuncular pişman oldu" diyerek Lionel Messi'nin geleceği hakkında işaretler verdi.

Bugünlerde Sao Paolo forması giyen Dani Alves, eski takımı Barcelona hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

2008 yılında Sevilla'dan Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu, Katalan kulübünde sekiz yıl geçirdi. İngiliz gazetesi The Guardian'a bir röportaj veren Alves, eski takım arkadaşlarının geleceği ve kendisinin kulüpten ayrılışı hakkında konuştu.

Dani Alves ne dedi?

"Messi, Barcelona oyuncusu olmak için doğdu ve Barcelona da onun kulübü olmak için doğdu."

"Bana daha önce tavsiyelerde bulunmuştu. Ben de ona aynısını söyleyebilirim. Bana Barcelona'da kalmamı söylemişti. Ona göre Barcelona'dan daha iyi bir yer yoktu. Ben de o yüzden kalmıştım."

"Kendisine o konuşmayı hatırlattım. Gerçi ondan bir cevap alamadım ama Barcelona'dan ayrıldığınızda, oranın ne kadar iyi bir yer olduğunu anlıyorsunuz."

"Barcelona'dan ayrılan tüm oyuncular pişman oldular. Nedeni ne olursa olsun; hepsi ayrıldıklarına pişmandı."

"Kulüpten ayrıldığımda, ileride geri dönmeyi istedim. Ama maalesef, kulüpteyken bana karşı olan kişiler orada kaldı. Barcelona için 10 dakika daha oynayabileceğimi herkese gösterdim. Barcelona'ya geri dönmeyi denedim, Barcelona'ya geri dönmek istedim. Barcelona'ya geri dönmek için oynadım ama beni istemediler."

"PSG için oynadığıma pişman değilim. Fransa'da geçirdiğim zaman inanılmazdı. Ama Manchester City ile olmaması benim hatamdı. Anlaşma iyiydi ancak bazı kişisel sorunlarım vardı ve planlarımı değiştirmek zorunda kaldım.“

"Hayatımı yeniden değiştiren adamla (Pep Guardiola) çalışmak harika olurdu. Bunu yapmamak, onu yüz üstü bırakmak bana kötü bir tat bıraktı. Bana inanan, güvenen ve bugün olduğum kişi olmama yardım edenleri üzmeyi sevmiyorum. Ama ben bir insanım ve hatalar yapıyorum "

Dani Alves'in Barcelona kariyeri

Önümüzdeki hafta içinde 38 yaşına girecek olan Dani Alves, Camp Nou'da geçirdiği sekiz yılda altı La Liga, üç Şampiyonlar Ligi ve üç Dünya Kulüpler Kupası kazandı. Daha sonra Juventus'a transfer oldu. Serie A'daki bir senenin ardından PSG'ye geçti. Alves, futbol yaşantısının son yıllarını ülkesine geçiriyor.