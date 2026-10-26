Messi, Ballon d'Or yarışında Buffon'un izinden gidiyor

Arjantin Millî Takımı'nın efsanesi Lionel Messi, 2026 Ballon d'Or yarışında dikkat çeken bir rakama imza attı.

Ballon d'Or organizatörleri, en iyiler listesindeki ilk 20 oyuncuyu açıklamıştı. Yapılan seçimlerde Messi'nin adının yer almaması, onun en iyi 10 oyuncu arasında bulunduğunu teyit etti.

İstatistikler konusunda uzman "Stats Foot" ağına göre Lionel Messi (39 yaş 4 ay), İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon'dan (7 Aralık 2017'de 39 yaş 10 ay) bu yana Ballon d'Or ödülünde en iyi 10 oyuncu arasına giren en yaşlı oyuncu oldu.

Hatırlatmak gerekirse Lionel Messi, ülkesinin millî takımını 2026 Dünya Kupası finaline taşımayı başarmış, ardından kupayı İspanya'ya kaptırmıştı.