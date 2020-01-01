Hugo Gatti: ‘Messi artık bir fenomen değil’

Arjantinli eski milli kaleci Hugo Gatti, Lionel Messi’nin son dönemdeki futbolunun Barcelona’ya olumsuz yansıdığını iddia etti.

’nin ağır bir tempoda oynadığını söyleyen Gatti, “Şimdilerde sahada koşmaktan çok yürüyor” dedi.

Messi bu sezon çıktığı 30 maçta 23 gol atarken 16 da asist yaptı, ancak bu performans Gatti’yi etkilememiş gibi görünüyor.

El Chiringuito’ya konuşan Gatti, “Söylediklerimden ötürü beni eleştirenler olabilir ama umrumda değil. Ben de Arjantinliyim ve Messi bir fenomendi. Ancak artık değil” ifadelerini kullandı.

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Gatti’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Sahada Messi olduğu için, tıpkı Maradona ve Pele zamanındaki gibi, diğer futbolcular topu ona verip maçı kazandırmasını bekliyorlar. Böyle olunca kendileri oynamıyorlar. Topu ona vermeye alışmışlar”

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“ ile birlikte hala dünyanın en iyisi futbolcusu o. Ancak daha iyi oynamalı. Yavaş bir ritimde oynamaya alışmış. Futbolu bilenler bu şekilde düşünüyor"

32 yaşındaki Messi, 'da çıktığı 473 maçta rakip ağları 437 kez havalandırdı ve tarihinin en golcü oyuncusu olma rekorunu elinde bulunduruyor.