Arjantinli kaleci Juan Musso, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanının tango dansçılarına veda ettiği gecede Lionel Messi'nin forması üzerine yazdığı şirin bir mesajı ortaya çıkardı.

Messi, milli takımdaki takım arkadaşına şöyle yazdı: "Kalene gol atmayı ve senin sinirlenmeni özleyeceğim."

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Atletico Madrid'in kalecisi Musso, imzalı forma fotoğrafını "Instagram" hesabından paylaştı ve Messi'ye iki kelimeyle veda etti: "Sonsuza dek teşekkürler." Aynı iki kelimeyi, kendisi de veda maçına davet edilen takım arkadaşı Nicolas Otamendi'ye de yöneltti.

"Pire", Arjantin Milli Takımı ile son maçını dün akşam Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin karşısında oynadı; bu, Arjantin Futbol Federasyonu'nun özellikle onu onurlandırmak için düzenlediği bir hazırlık maçıydı.

Messi, 31 Ağustos'ta uluslararası futbolu bırakacağını açıklamıştı; Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia ise 2022 dünya şampiyonu kadrosunun tüm oyuncularını vedaya davet etmişti. Tapia şöyle dedi: "Dünyanın en iyi oyuncusunu, milli takımımızın simgesini, kaptanımız Lionel Andres Messi'yi gerçekten hak ettiği vedaya kavuşması için davet etmeye karar verdik."

Maç öncesinde Messi, "Adidas"ın paylaştığı bir videoda görüntülendi ve şunları söyledi: "Bu forma benim hayalim, gururum ve hayatımdı."

17 Ağustos 2005'te Macaristan karşısında oynanan bir hazırlık maçıyla başlayan ve 21 yıl süren uluslararası bir kariyerin perdesi indi. Messi, Katar 2022 Dünya Kupası'nı, 2021 ve 2024 Copa America kupalarını ve ayrıca 2022 Finalissima'yı kazandı.



