Messi, Arjantin'in hesaplarını karıştırıyor: Leo dönemi bitince Scaloni gider mi?

Arjantin taraftarları şampiyon Lionel Scaloni'nin sözleşmesinin uzatılacağının açıklanmasını beklerken, Lionel Messi'nin emekliliği Ulusal Futbol Federasyonu içinde beklenmedik bir kriz patlattı ve Dünya Kupası'nı kazanan teknik direktörün geleceğini, önümüzdeki aralık ayında sözleşmesi sona ermesine rağmen tehlikeye attı.

Final sonrası şok açıklama

Scaloni yaklaşık iki ay önce, takımının Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olmasının ardından "Sözleşmemin maddelerine sadık kalacağım, sonra ne olacağını göreceğiz" diyerek tartışmayı ateşlemişti; bu açıklamalar onun ayrılışına dair spekülasyonların kapısını açtı.

Bu kararlı açıklamalara rağmen, başkanlığını Claudio Tapia'nın yaptığı Arjantin Federasyonu hâlâ iyimser ve kalması için bir şans olduğuna inanıyor; nitekim teknik direktör federasyonun kendisiyle devam etme isteğinin farkında, ancak şu anki tutumu işlerin oturmasını beklemek yönünde. Zira 19 Temmuz'dan bu yana çok uzun bir zaman geçmediğine inanıyorlar.

Belirleyici Messi faktörü

Messi'nin emeklilik haberinin Scaloni'nin kararını doğrudan etkilediği doğru, ancak devam edip etmemesindeki belirleyici faktör, işe ve doğacak yeni projeye dair hissettikleri.

"tyc sports"e göre milli takıma yakın kaynaklar, bildiğimiz haliyle "Scaloni dönemi"nin, yani döneminin en iyi takımının New York'ta sona erdiğini düşünüyor; çünkü Messi olmadan Scaloni takımın ruhunu ve liderliğini kaybedecek.

Milli takım, kadrosunda Messi'nin bulunması sayesinde dünya sıralamasının zirvesindeydi ve bunu unutmamalıyız. Şimdi ise, Arjantin'in muhteşem oyuncuları olmasına rağmen, takım daha düşük bir seviyeye gelecek.

Yeni proje, büyük güç ve azme sahip bir lidere ihtiyaç duyuyor ve Scaloni'nin kendisi de devam etmek için bu enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Şu ana kadar müzakere yok

Arjantin gazetesine göre, şu ana kadar iki taraf arasında süren herhangi bir müzakere yok, yalnızca iyimserlik mevcut; ancak Arjantin Federasyonu yetkilileri, final maçının ardından son derece net tavır sergileyen Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörü ikna etmeleri gerektiğinin farkında.

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