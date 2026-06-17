Messi, Amerikan Ligi’ni Dünya Kupası haritasına yerleştiriyor

Bir başka büyülü gecede, Lionel Messi tüm rekorlara ve rakiplere kendine özgü bir şekilde cevap vermeyi tercih etti; Arjantin’in kaptanı, milli takımını yönetmekle yetinmedi, Dünya Kupası tarihini yeniden yazdı ve olağanüstü oyuncular için yaşın sadece doğum belgesindeki bir rakamdan ibaret olduğunu kanıtladı.

Inter Miami’nin kaptanı Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli takımını Cezayir karşısında büyük bir zafere taşıyarak rekor kırmaya devam etti ve tarihi bir “hat-trick” yaparak, her ikisi de 16 golle Alman efsane Miroslav Klose ile birlikte Dünya Kupası’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinin zirvesine çıktı.

Messi’nin bu başarısı dramatik bir zamanda geldi; zira sadece birkaç saat önce Kylian Mbappé, skoru 14 gole çıkaran bir çift gol atarak geçici olarak Messi’yi geride bırakmış ve zirve yarışını alevlendirmişti. Ancak yanıt gecikmedi; her zamanki isabet, sakinlik ve kararlılığıyla attığı üç golle 38 yaşındaki oyuncu zirvedeki doğal yerini geri aldı ve tutkusunun yaşlanmadığını kanıtladı.

Bu rakamın değerini daha da artıran şey, Messi’nin bunu şu anda Temmuz 2023’te katıldığı Inter Miami ile ABD Futbol Ligi’nde (MLS) oynarken başarmış olmasıdır. Gelişinden bu yana dünyanın gözü MLS’ye çevrildi; Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Son Heung-min ve Hugo Lloris gibi yıldızlar da onun izinden gitti. Ancak bu futbol devriminin en büyük payı, tek başına Messi’nin etkisine aittir.

Bu üçlü golle Messi, Dünya Kupası tarihinde “hat-trick” yapan ilk aktif MLS oyuncusu oldu ve şampiyonluklar ve rekorlarla dolu kariyerine eşsiz bir başarı daha ekledi. Bu başarı sadece kişisel bir başarı değildi; aynı zamanda temsil ettiği ligin seviyesine ve değerine dair güçlü bir mesaj da taşıyordu.

Tango’nun kaptanının önünde şimdi iki büyük görev var: Birincisi, belki de son büyük uluslararası turnuvası olacak bu turnuvada Arjantin’i şampiyonluk unvanını savunmaya götürmek. Grup aşamasında Avusturya ve Ürdün ile iki maç oynayacak ve ardından eleme turlarına geçecek. İkincisi ise, katıldığından beri güçlü bir takım haline gelen Inter Miami ile zaferler yazmaya devam etmek.