Messi, 2026 Dünya Kupası'nın gol kralı... Hakimi ise Salah ve Mbappé'yi geride bıraktı

İstatistik ağı "Squawka"ya göre, Arjantinli yıldız Lionel Messi, dün Çarşamba günü yarı finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ettikten sonra, 2026 Dünya Kupası'nda en fazla gol fırsatı yaratan oyuncular listesindeki liderliğini pekiştirdi.

Messi şu ana kadar takım arkadaşları için 25 fırsat yarattı ve her biri 17 fırsatla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşan en yakın rakipleri Belçikalı Leandro Trossard ile Faslı Achraf Hakimi'yi geride bıraktı.

Ayrıca okuyun

Arjantin, Dünya Kupası'nda İspanya ile karşılaştığında ne oldu?

Şaşırtıcı bir rakam... Arjantin, İngiltere karşısında ikinci yarıda ne kadar top hakimiyeti sağladı?

Mısırlı yıldız Muhammed Salah ise takım arkadaşları için 16 gol fırsatı yaratarak, Fransız oyuncular Ousmane Dembélé ve Kylian Mbappé ile eşit puanla dördüncü sırada yer alıyor.

İngiliz Declan Rice, 15 gol fırsatı yaratarak yedinci sırada yer alırken, onu 14 fırsatla sekizinci sırada yer alan Fransız Michael Oulissi, 13 fırsatla dokuzuncu sırada yer alan vatandaşı Désiré Doué ve aynı sayıda fırsatla onuncu sırada yer alan Meksikalı Roberto Alvarado izliyor.

2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar en çok gol fırsatı yaratan oyuncuların sıralaması:

1- Lionel Messi (Arjantin) — 25 fırsat

2- Leandro Trossard (Belçika) — 17 fırsat

3- Achraf Hakimi (Fas) — 17 fırsat

4- Mohamed Salah (Mısır) — 16 fırsat

5- Ousmane Dembélé (Fransa) — 16 fırsat

6- Kylian Mbappé (Fransa) — 16 fırsat

7- Declan Rice (İngiltere) — 15 fırsat

8- Michael Olise (Fransa) — 14 fırsat

9- Désiré Doué (Fransa) — 13 fırsat

10- Roberto Alvarado (Meksika) — 13 fırsat



