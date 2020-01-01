Mertens, Hamsik'in rekorunu egale etti
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında ağırladığı Barcelona ile 1-1 berabere kalan Napoli'de Dries Mertes kulübün en golcü oyuncusu rekoruna ortak oldu.
32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 30. dakikada kaydettiği şık golle takımını 1-0 öne geçirirken İtalyan ekibindeki 121. golünü atmayı başardı.
Böylece Mertens, 520 maçta 121 gol atan ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu elinde bulunduran Marek Hamsik'i yakaladı. Mertens, 121. golünü 310. maçında buldu.
2013'te PSV Eindhoven'dan transfer edilen tecrübeli isim, Napoli'deki 7. sezonuna girdi.