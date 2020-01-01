Şampiyonlar Ligi

Mertens, Hamsik'in rekorunu egale etti

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Napoli'nin Barcelona ile 1-1 berabere kaldığı maçta golünü atan Dries Mertens, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu Marek Hamsik'i yakaladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında ağırladığı Barcelona ile 1-1 berabere kalan Napoli'de Dries Mertes kulübün en golcü oyuncusu rekoruna ortak oldu.

32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 30. dakikada kaydettiği şık golle takımını 1-0 öne geçirirken İtalyan ekibindeki 121. golünü atmayı başardı.

Böylece Mertens, 520 maçta 121 gol atan ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu elinde bulunduran Marek Hamsik'i yakaladı. Mertens, 121. golünü 310. maçında buldu.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    2013'te PSV Eindhoven'dan transfer edilen tecrübeli isim, Napoli'deki 7. sezonuna girdi.

    Kapat