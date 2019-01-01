Avrupa Şampiyonası Eleme

Mert ve Merih UEFA'da haftanın takımında

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Getty Images
Euro 2020 Elemeleri'nde Mert Günok ve Merih Demiral Fransa karşısında sergiledikleri futbolla haftanın takımına girmeyi başardı.

Euro 2020 Elemeleri'nde 8. hafta maçları sona erdi. A Milli Takımı'mız Fransa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş, ay yıldızlıların defans hattı alkış almıştı. Haftanın en iyilerini belirleyen UEFA, Mert Günok ve Merih Demiral'ı haftanın takımına aldı.

UEFA'nın belirlediği haftanın 11'i şu şekilde;

Mert Günok (Türkiye), Semenov (Rusya), Merih Demral (Türkiye), Baldvinsson (Faroe Adaları), McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovski (Ukrayna), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika) Harry Kane (İngiltere), Robert Lewandowski (Polonya)

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