Mert ve Merih UEFA'da haftanın takımında
Yorum()
Getty Images
Euro 2020 Elemeleri'nde 8. hafta maçları sona erdi. A Milli Takımı'mız Fransa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüş, ay yıldızlıların defans hattı alkış almıştı. Haftanın en iyilerini belirleyen UEFA, Mert Günok ve Merih Demiral'ı haftanın takımına aldı.
UEFA'nın belirlediği haftanın 11'i şu şekilde;
Mert Günok (Türkiye), Semenov (Rusya), Merih Demral (Türkiye), Baldvinsson (Faroe Adaları), McGinn (İskoçya), Cheryshev (Rusya), Malinovski (Ukrayna), Zahavi (İsrail), Lukaku (Belçika) Harry Kane (İngiltere), Robert Lewandowski (Polonya)