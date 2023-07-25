Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya'nın Türk yıldızıyla ciddi şekilde ilgileniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yerli statüsünü de düşünerek hamlelerini titizlikle yapmaya çalışıyor. Sarı-Lacivertli ekip, son dönemde Mert Müldür'le ciddi şekilde ilgileniyordu.

Ancak, ortaya çıkan son gelişme üzerine Fenerbahçe'nin, MArsilya'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder konusunda temaslarını sıklaştırdığını gösteriyor.

Ne söylendi?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı. Milli futbolcunun teklife ne yanıt vereceği şimdilik merak konusuyken temasların hızlı bir şekilde sürdüğü aktarılıyor. Cengiz, konuyla ilgili menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü ve şimdilik bir şey demesinin doğru olmacağını Ayhan Şensoy'a açıkladı.

Şensoy'a açıklamasında Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Bir şey söylemem doğru olmaz."

Geçen sezonki performansı nasıldı?

26 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol atarken 6 da asist yaptı.

Cengiz Ünder kimdir?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir'de doğdu. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapıyor. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol katkısında bulundu.