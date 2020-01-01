Mert Hakan'dan transfer açıklaması

Sivasspor'da sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı söylenen Mert Hakan Yandaş, Göztepe maçı sonunda açıklama yaptı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun son haftasında , deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ligi 61 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Maçın ardından Sivasspor'daki sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş öncelikle maçı değerlendirdi; ardından 'ye transfer olacağı yönündeki iddialara dair şu yanıtı verdi:

"Sezonu galibiyetle taçlandırmak isterdik. Bugün de galip gelmek için elimizden geleni yaptık. Göztepe'yi tebrik ederim. Biz de sezonu 4. bitirdik."

Daha fazla takım

"Benim de Sivasspor'daki son maçımdı. Bu armayı taşıdğım ilk günden bu yana elimden geleni yapmaya çalıştım. Kusurlarımız olduysa haklarını helal etsinler. Sivasspor'un artık yeni bir taraftarı var. Transfer sezonu açılınca her şey açıklanır. Benim için çok büyük bir serüven başlıyor."