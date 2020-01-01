Mert Hakan Yandaş'tan sitem!

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetin ardından kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Demir Grup ile sözleşmesi bitecek olan ve adı sıkça transfer dedikodularına karışan Mert Hakan Yandaş, karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Başarılı orta saha oyuncusu maçın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda, "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Üç haftadır kötü giden bir süreç vardı, suç bizim üzerimize atıldı. Bazen haklılardır, haksızlardır ama biz Sivasspor arması için mücadele ediyoruz. Bizim içimiz rahat ama maçtan önce Emre Kılınç ile de konuştuk, kendimizi kurtartma maçı olarak gördük bu maçı. İşler kötü gidince üzerimize gelenler oldu. Dışarıdan gelenlere değil de içeriden bize inanmayanlara selam olsun." dedi.

25 yaşındaki oyuncu transfer konusuyla ilgili ise yorum yapmaktan kaçınırken, "İki hafta kaldı, iki haftada Sivasspor'u en iyi yere getirmeye çalışacağız. Transfer konuşmanın anlamı yok. Önce Sivasspor ile sezonu tamamlayacağız, sonrasına bakacağız." diye konuştu.