Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na: "5'e 1 dayak yerken"

Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında derbi öncesinde yaşanan tartışma maçtan sonra sosyal medyada devam etti.

Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu arasında tartışma yaşandı

Mert Hakan, Kerem'e sosyal medyadan yanıt verdi

NE OLDU? Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbiden önce takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşlarıyla birlikte Fenerbahçe tribünlerine doğru değil, tek başına Galatasaray taraftarlarının olduğu tribüne doğru yürümüştü. Burada sarı kırmızılı tribünlerden gelen tepkilere sarı lacivertli kulübün armasını öperek cevap verince Kerem Aktürkoğlu'nun da aralarında bulunduğu Galatasaraylı futbolcularla tartışma yaşamıştı. Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu gerilimi maçtan sonra sosyal medyada devam etti.

NE SÖYLENDİ? Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı, Kerem'in derbi sonrası stadyumdan ayrılırken "Korkak herif" dediği bir video paylaştı. Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise gülücük emojisi kullanarak "5'e 1 dayak yerken" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK RESİM: Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertli ekiple yoluna devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Sözleşme görüşmeleri önümüzdeki haftalarda başlamazsa takımdan ayrılabilir. Akşam'ın haberine göre ise Mert Hakan, önümüzdeki sezon için Ankaragücü ile görüşüyor.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Süper Lig'de şampiyon son haftada belli olacak. Fenerbahçe, 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise aynı gün Konyaspor deplasmanına çıkacak.