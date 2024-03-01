Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme: "Engeller, algılar, saldırılar..."

Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş, Türkiye Kupası'na veda eden rakipleri Galatasaray'a paylaşımıyla gönderme yaptı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'na veda etti

Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım geldi

Taraftara şampiyonluk sözü verdi

NE OLDU? Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e yenilip elendiği maç sonrası Mert Hakan Yandaş'tan rakibine göndermeli paylaşım geldi.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray maçının son düdüğüyle birlikte paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş şunları söyledi: "Engeller, algılar, saldırılar... Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!"

BÜYÜK RESİM: Süper Lig puan tablosunda Galatasaray, 72 puanla zirvede yer alırken iki puan gerisindeki Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Rakipleriyle aralarındaki farkı açan iki ekip, kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını Beşiktaş ile oynayacak. Fenerbahçe ise 2 Mart'ta Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.