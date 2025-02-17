Mert Hakan Yandaş'tan annesine ilginç Galatasaray yasağı

Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş sosyal medyada kırmızı kalp koyan annesine uyarıda bulundu.

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme geldi

Annesini sosyal medyada uyardı

Kırmızı kalbi yasakladı

NE OLDU? Fenerbahçe önümüzdeki hafta kritik derbide Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Önemli karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin orta sahası Mert Hakan Yandaş'tan rakibine gönderme geldi.

NE SÖYLENDİ? Mert Hakan Yandaş'ın annesi Beren Yandaş oğluna sosyal medyada, nazar boncuğu ve kırmızı kalp emojileriyle yorum yaptı. Mert Hakan Yandaş ise sarı-lacivert kalp emojisi koyarak annesini uyardı ve şunları söyledi: "Anneciğim kırmızı kalp kullanmıyoruz."

MERT HAKAN YANDAŞ'IN YORUMU:

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Instagram/MertHakanYandas

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe, 24 Şubat'ta Galatasaray deplasmanına çıkacak ve derbide üç puanı alarak Süper Lig'de liderlik yarışı için avantaj sağlamayı hedefleyecek.