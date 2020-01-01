Mert Hakan Yandaş: "Sezon sonunda ayrılacağım"
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AA
Demir Grup Sivasspor'un gözde orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
beIN Sports'a konuşan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, son dönemlerde adının birçok takımla anıldığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum ama şu anda bizim yerimize Sivasspor'un konuşulması lazım. Şu anda Sivasspor'un başarısı için yaşıyorum."
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan bu sezon Sivasspor forması altında çıktığı 26 lig maçında 6 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
Mert Hakan Yandaş'ın adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.