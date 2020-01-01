Mert Hakan Yandaş: "Sezon sonunda ayrılacağım"

Sivasspor ile sözleşmesi bitecek olan başarılı orta saha oyuncusu, takımdan ayrılacağını resmen duyurdu...

Demir Grup 'un gözde orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Yukatel 'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, son dönemlerde adının birçok takımla anıldığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum ama şu anda bizim yerimize Sivasspor'un konuşulması lazım. Şu anda Sivasspor'un başarısı için yaşıyorum."

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan bu sezon Sivasspor forması altında çıktığı 26 lig maçında 6 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Daha fazla takım

Mert Hakan Yandaş'ın adı son dönemlerde sıkça ve ile anılıyordu.