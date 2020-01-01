Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Sarı lacivertli kulüp, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki oyuncunun transferini resmen duyurdu.

, Demir Grup ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı. Mert Hakan yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyunun transferini "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" mesajını içeren bir video ile duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

12 numaralı teşekkür

Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür etmek amacıyla kadrosuna dahil ettiği Mert Hakan Yandaş'ın fotoğraflarını 12 numaralı formayla servis etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi. Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Demir Grup Sivasspor'un 2017 yazında Menemenspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, Süper Lig kariyerinde kırmızı beyazlı forma altında 72 resmi maça çıktı ve 13 gol 6 asistlik performans sergiledi.