Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı. Mert Hakan yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyunun transferini "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" mesajını içeren bir video ile duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
12 numaralı teşekkür
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitlerinden dolayı kulübe destek veren taraftarlara teşekkür amacıyla, yeni transfer Mert Hakan Yandaş'ın 12 numaralı formayla poz verdiği belirtildi.
Mert Hakan Yandaş'ın forma numarasının daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
Demir Grup Sivasspor'un 2017 yazında Menemenspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, Süper Lig kariyerinde kırmızı beyazlı forma altında 72 resmi maça çıktı ve 13 gol 6 asistlik performans sergiledi.