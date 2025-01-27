Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasındaki konuşması gündem oldu

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasında yaptığı konuşma gündem oldu.

Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 yendi

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatmışlardı

Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odası konuşması herkesi etkiledi

NE OLDU? Süper Lig'in 21. haftasında evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe devre arası soyunma odasına 1-0 geride girmişti. Ancak sarı-lacivertliler ikinci yarıda sahadan istediğini aldı.

NE SÖYLENDİ? Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasında bağırarak, "Kavga edin biraz kavga. Kavga edin, kavga edin!" dediği duyuldu.

BÜYÜK RESİM: İlk yarıdaki etkisiz oyunun aksine sarı-lacivertliler, En-Nesyri(2) ve Oğuz Aydın'ın golüyle 9 dakikada skoru 3-1'e getirdi. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan ve kritik maçta puan kaybı yaşamayan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ilk yarının sonunda soyunma odasında Mert Hakan Yandaş'ın arkadaşlarına konuşma yaptığı görüldü.

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak'ta Midtjylland'e karşı oynayacak. Ardından 2 Şubat'ta Rizespor ile karşı karşıya gelecekler.