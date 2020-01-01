Mert Hakan Yandaş ilk 11'e giriyor
Milli maç arasından önce çıktığı Konyaspor karşısında mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut kadrodaki ilk radikal değilikliğini yapmaya hazırlanıyor.
Milliyet Gazetesinden Senad Ok'un haberine göre Mert Hakan Yandaş ilk 11'e giriyor.
Bulut, Konyaspor yenilgisinden sonra performansından memnun olmadığı bazı isimler olduğunu ifade etmişti. Milli ara sonrası ilk 11’de değişim yaşanacak. Bu değişimin bir diğer temel sebebi de takımdaki rekabet ortamını arttırmak.
Teknik heyet ilk etapta Gustavo, Sosa, Ozan Tufan üçlüsünü bozmayacak. Ancak Sosa’nın yaşı ve takıma geç katılması sebebiyle 45 dakika etkili performans sergilediği maçlar oldu. Bu nedenle Sosa’nın olmadığı ya da oyundan çıktığı bölümlerde Ozan Tufan bu bölgeye geçecek ve Mert Hakan, Ozan’ın görevini devralacak.
Ayrıca Valencia ve Thiam’ın son maçtaki performansı düşüktü. Bu iki ismin milli ara sonrası kulübeye geleceği öğrenildi. Bu iki kanattan birinde Mert Hakan Yandaş’ın değerlendirildiği bildirildi. Sezon başı yapılan taktik çalışmalarda da Mert Hakan birçok kez kanatta denenmişti.