Mert Hakan Yandaş için sürpriz transfer iddiası
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Bu sezon takımına zirve yarışında 6 gol ile katkı veren ve ligin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş birçok kulübün transfer listesine girdi.
Fanatik'in haberine göre; Başakşehir, Mert Hakan'ı gündemine alan son takım oldu. Alt liglerdeki oyuncuları yakından takip eden ve bu alanda elinde geniş bir portföy olan Okan Buruk'un Menemen'de oynarken Göztepe'ye istediği futbolcu için yönetime 'Alalım' raporu verdiği iddia edildi.
Fransa'dan teklifler var
25 yaşındaki futbolcu için Avrupa kulüplerinden de ilgi olduğu, hatta Fransa'dan menajerler aracılığıyla teklifler yapıldığı öne sürüldü. Mert Hakan daha önce yaptığı açıklamada ilk tercihinin Avrupa'dan yana olduğunu söylemişti.
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