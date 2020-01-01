Mert Hakan Yandaş için sürpriz transfer iddiası

Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş için Başakşehir'in devreye girdiği iddia edildi.

Bu sezon takımına zirve yarışında 6 gol ile katkı veren ve ligin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş birçok kulübün transfer listesine girdi.

Fanatik'in haberine göre; , Mert Hakan'ı gündemine alan son takım oldu. Alt liglerdeki oyuncuları yakından takip eden ve bu alanda elinde geniş bir portföy olan Okan Buruk'un Menemen'de oynarken 'ye istediği futbolcu için yönetime 'Alalım' raporu verdiği iddia edildi.

'dan teklifler var

Daha fazla takım

25 yaşındaki futbolcu için Avrupa kulüplerinden de ilgi olduğu, hatta Fransa'dan menajerler aracılığıyla teklifler yapıldığı öne sürüldü. Mert Hakan daha önce yaptığı açıklamada ilk tercihinin Avrupa'dan yana olduğunu söylemişti.

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