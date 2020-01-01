Mert Hakan Yandaş gol sevincini açıkladı

Attığı golden sonra Alanyaspor kulübesi önünde sevincini yaşayan Mert Hakan, yaşananları anlattı.

Süper Lig'de 23. haftanın açılış mücadelesinde sahasında 'u 1-0 yenmeyi başardı. Maçtaki tek golü atan Mert Hakan Yandaş, gol sevincini konuk takımın yedek kulübesine giderek kutlamıştı.

Gol sevincinin ardından teknik direktör Erol Bulut'la bir süre tartışan Mert Hakan maçın ardından hareketinin Alanyaspor'a olmadğını açıkladı;

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"Biz çok iyi bir ilk devre geçirdik. 4-5 hafta kötü giden süreçte, çok çabuk sırtını döndü bazı kesimler. Kesinlikle Erol Hoca'ya karşı yapılmış bir şey değil. Asla öyle bir şey düşünemem.

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İçimde yaşadığım 4 haftalık bir şey var ki bunun doluluğuyla yaptığım bir hareketti. Zaten gözlerim kapalı yaptım ki yanlış anlaşıldıysa bütün Alanyaspor camiasından özür dilerim."

Maçın ardından Erol Bulut da yaptığı açıklamada Mert Hakan'ın iyi niyetine inandığını belirtmişti.