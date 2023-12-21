"Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye zarar veriyor!"

Fenerbahçe ile Kayserispor maçının son dakikalarında kırmızı kart görerek takımını derbide yalnız bırakan Mert Hakan Yandaş eleştirilerin odağında.

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-3 yendi

Maçın son dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Fred kırmızı kart gördü

Haftaya derbi var

NE OLDU? Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, öne geçip geriye düştüğü mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı. Ancak maçın 98. dakikasında Fred, 90+11. dakikasında ise Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bir sonraki maçını 24 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacak olan Fenerbahçe'de gördükleri kırmızı karttan dolayı Mert Hakan Yandaş ile Fred'in derbide yer almayacak olması kriz yarattı.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini yorumlayan spor yazarlarının hedefinde Mert Hakan Yandaş vardı. Sabah yazarı Ömer Üründül şunları söyledi: "İsmail Kartal ne yazık ki bu Mert Hakan'ın agresif hareketlerle takıma zarar verdiğini göremiyor. Fred'in de kırmızı kart görmesinin önemli bir nedeni oldu."

Fanatik yazarı Cem Dizdar ise şunları söyledi: "Ligde son yaşanan dramatik hadiselere rağmen hakemle ilişkilerde milim ilerleme sağlanamıyor. Buralı ya da yabancı fark etmiyor... Örneğin Djiku, top açıkça eline geliyor ama o hakeme kolunun üzerini gösteriyor. Düşündüm de Zorbay Küçük, ‘Git, varsa kulübenizdeki ekrandan pozisyonu izle’ diyebilseydi en azından mahcup olur muydu acaba? Ya da Mert Hakan Yandaş ‘En büyük Fenerbahçeli’ olduğunu deklare etmek için o bildik agresif tarzıyla kendini attırdığı yetmedi, üzerine Fred’in atılmasına varan yolu da açtı. Peki ama neden? Ve hakem kadrosunu kuşatan o polis duvarı da neyin nesiydi? Bir şey mi olacaktı yoksa?! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ‘Futbolun iyi yanlarını gösterin’ dediği tüm bunlar mı acaba?"

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BÜYÜK RESİM: Fred ile Mert Hakan Yandaş gördükleri kırmızı karttan dolayı derbide forma giymeyecek. Fenerbahçe, Fred'in sakatlığından dolayı forma giymediği Nordsjaelland deplasmanında 6-1 mağlup olmuştu.

SIRADA NE VAR? Süper Lig'in 17. haftası derbiye sahne olurken Fenerbahçe ile Galatasaray, 24 Aralık'ta karşı karşıya gelecek.