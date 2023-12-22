Fenerbahçe, ocak ayında takımın orta sahası Mert Hakan Yandaş'ı gönderebilir.

Fenerbahçe'de son günlerin en fazla tartışılan oyuncusu Mert Hakan Yandaş... Sivasspor'dan transfer edildiğinden beri düzenli olarak 11'de forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, sahadaki performansından çok çok agresif tavırlarıyla dikkat çekti.

Fenerbahçeli taraftarları için bardağı taşıran son damla ise Kayserispor maçı oldu.

Neler yaşandı?

29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile deplasmanda oynadığı ve 4-3 kazandığı karşılaşmanın 90+11. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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Kayserispor'un tehlikeli bölgeden frikik kazanmasına sebep veren Yandaş, itirazlarına devam edince olaya Fred de dahil oldu. Daha sonra Fred direkt kırmızı kart görerek Galatasaray ile oynanacak derbi maçı için cezalı duruma düştü.

Fenerbahçeli taraftarlar, Fred gibi anahtar bir ismin derbide oynayamayacak olmasından dolayı Mert Hakan Yandaş'ı sorumlu tuttu ve sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.

Devre arasında gönderilebilir!

Fanatik gazetesinin haberine göre Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı devre arasında takımdan yollayacak. İsmail Kartal'ın yıldız futbolcu hakkında olumsuz rapor yazdığı da gelen bilgiler arasında.

Kulüp, muhtemelen Yandaş'ın kendisine kulüp bulmasını isteyecek.