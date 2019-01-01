Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü
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AA
Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşan Sivasspor ile Göztepe arasındaki mücadelede sarı kart gören Mert Hakan Yandaş, ligin ikinci yarısında oynayacakları Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Sivasspor, Göztepe karşısında Mustapha Yatabare'nin golüyle 1-0 kazanarak ilk yarıyı lider tamamladı.
25 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında Leo Schwechlen'e yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kart sınırında bulunan Mert Hakan, 18. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.