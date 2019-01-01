Mert Günok kimdir?

A Milli Takımımızın kalesini koruyan Mert Günok'u yakından tanıyalım...

Fehmi Mert Günok, 1 Mart 1989 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi.

11 yaşındayken Kocaelispor'un altyapısına katıldı. Kocaelispor'da 1 sezon geçirdikten sonra 'ye transfer oldu.

2001-2008 yılları arasında Fenerbahçe'nin alt yaş gruplarında forma giyen Günok, 2007-2008 sezonunda A Takıma yükselmeyi başardı.

U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 seviyelerinde toplam 34 kez milli takım formasını giyen Mert Günok, Volkan Babacan'ın Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ikinci kaleciliğe yükseldi.

Volkan Demirel'in sakat ve cezalı olduğu dönemlerde Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Günok, sarı-lacivertli formayla kurtardığı penaltılarla adından söz ettirdi.

2014-2015 sezonunun sonunda kendisiye sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe'den ayrılan Mert Günok, 'a transfer oldu. İki sezon boyunca yeşil-beyazlı takımda istediği şansı bulamayan file bekçisi 2017-2018 sezonu için Medipol kadrosuna katıldı.

Başakşehir'de ilk sezonunda Volkan Babacan'ın arkasında kalan Günok, geçtiğimiz sezon devraldığı birinci kalecilik şansını çok iyi değerlendirerek A Milli Takım kadrosuna çağırılmaya hak kazandı.

2018-2019 sezonunda Turuncu-lacivertli ekipte gösterdiği performansla adını Avrupa'daki en iyi kaleciler arasına yazdıran Günok, milli takımda da en güvenilir isimlerden biri olmayı başardı.