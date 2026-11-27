Virgil van Dijk, Liverpool'un Club Brugge karşısındaki Şampiyonlar Ligi galibiyetinde maçı kazandıran performansı sergileyen Alexander Isak'ı “olağanüstü” bir yetenek olarak nitelendirdi. Belçika'daki maçın yıldızı olan İsveçli milli oyuncu, gollerle dolu formunu sürdürerek Andoni Iraola'nın hücum düzeninin vazgeçilmez bir parçası hâline geldi.

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Isak, Avrupa'daki galibiyette tarihi bir dönüm noktasına ulaştı

Liverpool, Belçika'da Club Brugge'ü deplasmanda 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişini sürdürdü. Britanya transfer rekoruna ortak olan Alexander Isak, gecenin son golünü Yann Sommer'in üzerinden yaptığı akıllıca aşırtma vuruşuyla kaydederek iki kez fileleri havalandırdı. Florian Wirtz de bir gol attı.

Bu iki golle İsveçli milli oyuncu, son 10 maçındaki yedinci golüne ve bu sezon toplamda 10 gole ulaştı. Isak ayrıca kulüp tarihinde üst üste altı deplasman maçında gol atan yalnızca sekizinci oyuncu oldu ve sakatlıklarla geçen ilk sezonunu geride bıraktığını gösterdi.

Van Dijk, Isak'ın çalışkanlığını ve takım arkadaşlarıyla gelişen uyumunu övdü

Van Dijk, Isak'ın bitiriciliğinin yanı sıra fiziksel gücü ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantıyla da takıma katkı sağladığını vurguladı.

Liverpool kaptanı, “Umarım daha birçok gol atar. Olağanüstü bir forvet. Topa sahipken de topsuz oyunda da bizim için çok önemli. Topu saklaması, topla ilerleyişi çok iyiydi,” dedi. “Bazen uzun oynamak zorunda kaldığımızda ilk topu kazanması zordu ama her zaman mücadele etti ve savunmacıların işini zorlaştırdı.”

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Tecrübeli stoper, Isak'ın yeniden yükselişinde tazelenen özgüveninin ve formda kalmasının da payı olduğunu söyledi. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Isak için neyin değiştiğini söylemek benim açımdan zor ama özgüven çok büyük bir etken. Formda kalmak, kendine iyi bakmak, Liverpool oyuncusu olmanın gerekliliklerini bilmek. Takımdaki önemini bulmak da yardımcı oluyor. Alex ondan neye ihtiyacımız olduğunu biliyor ve bunu karşılıyor. Bence buradan sonra daha da iyiye gidebilir.”

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Takımdaki uyumun giderek arttığını da ekledi: “Birbirimizden en iyi verimi alabilmek için herkes birbirinin güçlü, bazen de zayıf yönlerini anlamalı. Bu süreç iyi gidiyor.”

Liverpool, farklı form durumlarına rağmen derbide Everton'ın tepkisine hazır

Geçen hafta sonu Manchester United'ı mağlup eden ve Avrupa'da da kazanan Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu'na favori olarak gidecek. Liverpool, iki takım arasındaki son karşılaşmalardan beşini kazanırken yalnızca birini kaybetti. Everton'ın ilerleyişi ise Brentford deplasmanında 10 kişi kaldığı maçta aldığı ağır 4-0'lık yenilgiyle durdu.

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Bu farklı tabloya rağmen Van Dijk, Everton'dan derbide güçlü bir tepki bekliyor. “Harika bir hafta geçiriyoruz ama Everton'ın son maçtaki sonucunu düşününce pazar günü çok çekişmeli bir maç bekliyorum,” dedi. “Bir tepki gösterecekler, böyle bir sonucun ardından mutlaka bir şey ortaya çıkar. Bunu zaten bilirsiniz.”

Nisan ayında aynı statta uzatma dakikalarının 10'uncusunda galibiyet golünü atan Hollandalı oyuncu, yine zorlu bir erken saat maçına çıkacaklarını düşünüyor. “Pazar günü yine yoğun bir maç olacak ama insanın heyecanla beklediği maçlar bunlar,” diye ekledi. “Pazartesi günü zor bir sonuç aldılar ve tepki göstermek isteyecekler. Manchester United'a karşı oynadığınızda olduğu gibi, bu maçın da kendine özgü bir yeri var. Zor olacak. Maç çok erken başlayacak ama hazır olmalıyız.”

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Kritik haftayı üst üste dört galibiyetle tamamlama fırsatı

Liverpool, sezonun ilk Merseyside derbisini pazar günü kazanırsa sekiz gün içinde üst üste üçüncü, genel olarak da üst üste dördüncü galibiyetini alacak. Sezonun kritik bir dönemi başlarken Isak ve Wirtz'in hücumdaki etkili formunu sürdürmesi büyük önem taşıyacak. Yenilginin ardından toparlanmak isteyen Everton'ı mağlup etmek, Liverpool'un artan ivmesini pekiştirecek.