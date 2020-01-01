Merseyside Derbisi izlenme rekoru kırdı

Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside Derbisi'ni İngiltere genelinde 5.5 milyon kişi izledi.

Premier Lig'de ile arasında dün oynanan derbi maç izlenme rekoru kırdı.

Yayıncı kuruluş Sky Sports'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan 'nin sahasında 'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

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Lider Liverpool, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City'nin maç fazlasıyla 23 puan önünde yer alıyor.