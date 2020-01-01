Everton - Liverpool

Merseyside Derbisi izlenme rekoru kırdı

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Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside Derbisi'ni İngiltere genelinde 5.5 milyon kişi izledi.

Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında dün oynanan derbi maç izlenme rekoru kırdı.

Yayıncı kuruluş Sky Sports'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

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