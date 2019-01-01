Merkez Hakem Kurulu'ndan VAR açıklaması

MHK'dan yapılan açıklamada hakemlerin açık ve bariz bir hata yapmaları halinde VAR müdahalesi olsa da olmasa da puanlarının düştüğü belirtildi.

Son günlerde tartışamalara konu olan VAR sistemi ile ilgili Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklamalar geldi.

Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 sezonunun başından beri devam eden ve özellikle son haftalarda daha da artan VAR Sistemi ve Uygulamaları ile ilgili oluşturulan tartışmalar üzerine bir açıklama yapma gereği duyulmuştur. Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, hakemliğin her adımında IFAB ve UEFA tarafından yayımlanan kuralları ve güncel talimatları uygulamaktadır ve uygulayacaktır."

"Futbol oyunu içinde asıl önemli olan sahadaki hakem performansıdır. Bu yüzden VAR Protokolü de hakemlerin "VAR yokmuş gibi maç yönetmesi" gerekliliği üzerine kurulmuştur."

Yüzde yüz doğruluk için değil bariz hataları sıfırlamak için

VAR Sistemi ve Protokolü için aşağıdaki noktaları hatırlatmakta fayda vardır:

Sistem hakem kararlarında 100% bir doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulmuştur. Aksi zaten Oyun Kurallarına göre mümkün değildir, çünkü çoğu karar hakemin kanaatine göre verilmektedir yani kişiseldir. Bu yüzden Protokolün ana felsefesi: 'Minimum müdahale, maksimum Faydadır.'

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Sistemin başlangıç noktası 'Hakemin kararı daha doğru olabilir mi?' değil, 'Hakemin kararı açık ve bariz yanlış mıdır?' sorusudur.

Sistem sadece aşağıdaki dört konuda müdahil olur, bunun aksi yayımlanan protokole göre yanlıştır:

Goller (Öncesinde atak başlangıç fazında oyun kurallarına göre açık ve bariz bir hata var mı? Ofsayt kontrolleri, vb.)

(Öncesinde atak başlangıç fazında oyun kurallarına göre açık ve bariz bir hata var mı? Ofsayt kontrolleri, vb.) Penaltılar (Verilen veya verilmeyen penaltılarda hakemin açık ve bariz bir hata yaptığı durumlarda veya temas içeride mi dışarıda mı kararları)

(Verilen veya verilmeyen penaltılarda hakemin açık ve bariz bir hata yaptığı durumlarda veya temas içeride mi dışarıda mı kararları) Direkt Kırmızı Kartlar (İkinci Sarı Kart pozisyonları incelenemez, sadece direkt kıırmızı kart olan ve hakemin açık ve bariz hata yaptığı pozisyonlar)

(İkinci Sarı Kart pozisyonları incelenemez, sadece direkt kıırmızı kart olan ve hakemin açık ve bariz hata yaptığı pozisyonlar) Yanlış kişiye gösterilen kartlar

Hakem hata yaptığında VAR müdahalesi olsa bile puanı düşmektedir

"Yine bir önemli nokta hakemlerin VAR müdahalesi sonrasında puanlarının düştüğü tartışmalarıdır. Hakem açık ve bariz hata yaptığında VAR müdahalesi olsa da olmasa da puanı düşmektedir. Ayrıca hakem açık ve bariz hata yaptığında eğer VAR Hakemi müdahil olmazsa onun da puanı düşmektedir. Bu anlayış hem UEFA'da hem de Avrupa'nın VAR Sistemi uygulanan büyük ülkelerinde de aynı şekilde uygulanmaktadır."

Büyük skandalları oyundan çıkarma amacı

"Son olarak VAR Sistemi hakemlik tartışmaları için değil, daha adil bir futbol oyunu için oluşturulmuş bir sistemdir. Sadece net ve bariz hataları (Büyük skandalları) oyunun içinden çıkarabilmek adına oluşturulmuştur. Futbolun doğal akışına ve hızına zarar vermeyecek bir şekilde uygulanması için titizlikle çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Futbol oyunu için esas olan sahadaki hakem performansıdır ve böyle kalması hedeflenmektedir. VAR Protokolü de çok net bir şekilde uygulamaları anlatmaktadır."