Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamayla Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını duyurmuştu.

Yaklaşık 24 saatlik bekleyişin ardından MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri şu şekilde:

Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

Sabri Çelik kimdir?

1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sabri Çelik uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptı. Asıl mesleği öğretmenlik olan Çelik, hakemliği bıraktıktan sonra UEFA maçlarında gözlemcilik yapmaya başladı.

Sabri Çelik daha önce iki kez Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yaptı. 23 Temmuz 2004'te Bülent Yavuz'un ardından göreve gelen Sabri Çelik, MHK başkanlığına seçimle gelen son isim olmuştu. Futbol Federasyonu başkanlığı seçimini Levent Bıçakçı kazanırken MHK seçimini ise diğer aday Mehmet Ali Yılmaz'ın listesindeki Sabri Çelik kazanmıştı.

286 gün boyunca görevde kalan Çelik henüz bir yıl dolmadan makamını Ufuk Özerten'e devretti. Sabri Çelik, 13 Şubat 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından istifa eden Yusuf Namoğlu'nun yerine yeniden MHK başlanlığına getirildi. Bu kez de yalnızca 139 gün görevde kaldı ve yerini Zekeriya Alp'e bıraktı.