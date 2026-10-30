Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany'ye dayanışma mesajı göndererek acil şifalar diledi ve hızlı bir dönüş için herhangi bir baskıya maruz kalmadan iyileşmesi için yeterli zamanı bulmasını temenni etti.

Merkel, Belçikalı teknik adamın yaptığı işe büyük bir saygı duyduğunu belirterek, ayrımcılığa ve diğer birçok konuya yönelik net tavırlarını övdü ve bir futbolcu olsaydı, ister erkek ister kadın futbolunda, onu kendi teknik direktörü olarak seçeceğini vurguladı.

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Merkel, Alman "sport 1" sitesinin aktardığı açıklamalarında Kompany hakkında şunları söyledi: "Başlangıçta, başına gelenleri duyduğumda büyük bir üzüntü hissettim. Ona acil şifalar diliyorum ve herhangi bir baskı olmadan iyileşmesi için gerekli alanı ve zamanı tanıyacak insanlarla çevrili olmasını temenni ediyorum. Çünkü zaman ihtiyacının ne demek olduğunu kendi tecrübelerimden biliyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Vincent Kompany'nin işine, ayrıca ayrımcılığa ve diğer birçok konuya yönelik net tavırlarına büyük bir saygı duyuyorum. Eğer bir futbolcu olsaydım, ister erkek ister kadın, onun tam olarak birlikte çalışmak isteyeceğim türden teknik direktörlerden olacağını hayal edebiliyorum."

Almanya'nın eski Başbakanı, Kompany'nin başına gelenleri kendi kişisel tecrübesiyle ilişkilendirerek, insan baskılara daha fazla katlanamayacağı bir aşamaya geldiğinde bedenin net sinyaller gönderebileceğine dikkat çekti.

Şunları ekledi: "Vincent Kompany kesinlikle kendi iradesiyle evde kalmayı seçmedi; aksine, bedeninin ona sonunda net bir mesaj iletmesi için bir olayın yaşanması gerekti: Dur! Benim başıma gelen de tam olarak buydu."

Merkel, 2019 yılında bir askeri tören sırasında yaşadığı titreme olayını hatırlatarak, olanların biriken gerginliğin boşalması olduğunu ve belki de annesinin vefatıyla ya da görevinden ayrılmaya hazırlandığını fark etmesiyle bağlantılı olabileceğini açıkladı.