Merino: Yeşil Burun şokunun ardından yas tutuyoruz

İspanya Milli Takımı’nın orta saha yıldızı Mikel Merino, takımın şu anda Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları Milli Takımı karşısında aldığı beklenmedik beraberliğin şokunu atlatmak için adeta bir “yas dönemi” yaşadığını vurguladı.

Dünya Kupası'nda tarihindeki ilk kez yer alan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, Atlanta'da İspanya'nın yıldızlarına karşı golsüz bir beraberlik elde ederek büyük bir sürpriz yarattı. Bu maçta tecrübeli kaleci "Fozinha" en iyi oyuncu ödülünü alırken, genç yıldız Lamine Yamal ise fiziksel olarak tam olarak hazır olmadığı için yedek olarak oyuna girdi. Diğer maçta Uruguay ile Suudi Arabistan’ın berabere kalması, rekabeti alevlendirdi ve 8. grupta belirsizliği sürdürdü.

İspanya kafilesi, Pazar günü Suudi Arabistan milli takımıyla oynayacakları heyecan verici ve kader belirleyici maç için hazırlıklara hemen başlamak üzere, Tennessee eyaletinin Chattanooga kentindeki konaklama ve antrenman kampına geri döndü.

ESPN’in aktardığına göre, Merino bugün Salı günü yarım saat süren bir basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Her oyuncunun bu geçici üzüntüyle başa çıkma yöntemi kendine özgüdür; bazı oyuncular maç kaydını hemen tekrar izlemeyi tercih ederken, diğerleri ise ortamdan tamamen uzaklaşmayı tercih eder. Üç puanı alamamanın hayal kırıklığını sindirmemiz gereken bir an, ancak iyileştirmemiz gereken yönler üzerinde düşünmeye çoktan başladık."

Merino’dan “yas” terimini neden kullandığı ve bunun soyunma odasında sonucu sindirirken yaşanan gerçek bir ıstırabı yansıtıp yansıtmadığı sorulduğunda, İngiliz Arsenal oyuncusu şöyle yanıt verdi: “Belki de kendimi tam olarak ifade edecek kelimeler bulamadım, bu sadece mecazi bir benzetme ve karşılaştırmaydı; elbette kimse ölmedi, kelimenin tam anlamıyla bir yas değil. Ancak yenilgiler ya da başarısızlıklar bazen öyle görünür; sert bir rekabet zihniyetine sahip olduğunuzda ve elinizden gelenin en iyisini sunmayı hedeflediğiniz halde bunu başaramadığınızda, eve döndüğünüzde ailenizle konuşmak bile istemezsiniz... Bu yüzden durumu yas tutmaya benzettim.”

Merino, 2022 Dünya Kupası’ndaki Arjantin milli takımını örnek gösterdi. Bu takım, Suudi Arabistan’a karşı şok edici bir mağlubiyetle turnuvaya başlamış, ancak daha sonra Katar’da altın madalyayı kazanmıştı. Merino şöyle dedi: “Futbolda pek çok muhteşem hikaye, iyi geçmeyen maçlarla başladı; tıpkı 2022’de Suudi Arabistan’a yenilerek başlayan ve sonunda Dünya Kupası şampiyonu olan son şampiyon gibi… Biz hâlâ başlangıç aşamasındayız ve takımımızın gelişip iyileşmesi için büyük bir potansiyeli var.”

İspanyol yıldız, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası’nı kazanan ülkesinin altın neslini de hatırlatarak şunları ekledi: "O altın nesil, İsviçre'ye karşı açılış maçını kaybetmiş, zor anlar yaşamış ve sert eleştirilere maruz kalmıştı, ancak durumu tersine çevirmeyi başardılar; onlar bizim örnek almamız gereken ideal model ve bizim için gerçek bir ilham kaynağıdır."

İspanyol Matador, Suudi Arabistan’ın “Yeşil Takımı” ile oynayacağı maça hazırlanmak için tam beş gün süresine sahip; bu, Yamal ve Nico Williams gibi sakat ve yorgun oyuncuların fiziksel olarak tam hazırlık seviyesine ulaşmaları için değerli bir fırsat.

Merino, açıklamalarını genel atmosfer ve genç oyuncular hakkında konuşarak şöyle tamamladı: “Kazanma havasından uzak kaldığınızda, ilk arzuladığınız şey bu acı tadı atmak için hemen bir başka maça çıkmaktır. Şu anda düşünmek için bolca vaktimiz var ve bu şüphesiz zihinsel bir zorluktur. Lamine Yamal’a gelince, o mükemmel durumda görünüyor; az önce onunla birlikteydim ve her zamanki gibi herkesle şakalaşıyordu, enerjisini hiç kaybetmemişti; gençler bize o ateşi ve coşkuyu verirken, biz de onlara bazen durumun gerektirdiği sakinliği sağlıyoruz… Bu denge, bu milli takım kadrosunda en çok hoşuma giden şey.”