Her kahraman maçlara ilk 11'de başlamaz; bazıları yedek kulübesinde bekler, kritik anda sahneye çıkar ve her şeyi altüst eder. İşte Mikel Merino'nun İspanya Milli Takımı'yla yaptığı tam olarak budur. Luis de la Fuente'nin gizli silahı hâline gelen, diğerleri başaramadığında büyük maçları kazanan adam.

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Çekya ile İspanya arasında yarın perşembe günü oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında Merino, teknik direktör Luis de la Fuente'ye eşlik ederek milli takımdaki belirleyici ve etkili yedek oyuncu rolünü anlattı. Bu rolü sakince ve gururla kabul eden Merino, ilk on birde yer almasa da büyük önemini hissettiğini vurguladı.

Arsenal'li oyuncu, "Cadena Ser" radyosunun aktardığına göre şöyle konuştu: "Maçları bitiren, şampiyonlukları kazanandır." Bu cümle, İspanya Milli Takımı'nın şu anki altın çağının sloganı haline geldi.

"Takdir edildiğimi hissediyorum"

Basın toplantısındaki tartışma, Merino'nun maçların gidişatını değiştirebilen bir oyuncu olarak rolü üzerine ve ayrıca kulübü Arsenal'deki durumu üzerine yoğunlaştı. Nitekim o da takım arkadaşı ve dostu Martin Zubimendi gibi istediği düzenli oyun süresini bulamadı.

Merino, ilk on birde yer alma arzusuyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Elbette, her oyuncu bunu ister ama takdir edildiğimi hissediyorum, takım arkadaşlarım da öyle. Teknik direktörün kararından şikâyet etmeyeceğim ama herkes önemli bir role sahip olmayı diler."

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Ve ekledi: "Bunu olumlu bir şey olarak görüyorum, mesele tek bir bağlamla sınırlı değil, tebrik edilmek her zaman olumlu bir şeydir, yedek kulübesinden girsen bile."

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Kritik anların adamı

Merino bu rolün değerini çok iyi biliyor; milli takımın bu altın çağındaki en önemli belirleyici gollerin bazılarını attı. EURO 2024 çeyrek finalinde Almanya'ya karşı attığı golden, son Dünya Kupası'nda Portekiz'in kaderini belirleyen gole kadar.

Her zaman yedek olarak oyuna girdi, her zaman Luis de la Fuente'nin altın değerindeki jokeri olarak. Bu da ona milli takım için önemini hissettiriyor. Şöyle diyor: "Takdir edildiğimi hissediyorum, takım arkadaşlarım da öyle."

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Bu rolü kabullenmenin zorluğu sorulduğunda ise şöyle dedi: "Bunu kabullenmek zor çünkü rekabet ediyoruz ve futbolu bireysel olarak düşünüyoruz. Futbola farklı bir gözle bakmamı sağlayan bir teknik direktörün olması ve onun son derece karmaşık rolü, bu sporun fiziksel gücü ve beş değişiklik hakkının bulunması... Çoğu zaman, tıpkı Luis'in vurguladığı gibi, maçları bitiren, şampiyonlukları kazanandır ve bu seni daha çok ikna ediyor."

"Arsenal dünyanın en iyi kulübü"

Arsenal'deki az oyun süresine gelince, ki bu Martin Zubimendi için de geçerli, Merino'nun yanıtı net ve anlayışlıydı.

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Şöyle dedi: "Durum farklı, Martin ve ben Arsenal'in durumunun tamamen farkındayız. Bana göre o dünyanın en iyi kulübü, çok güçlü bir kadroya sahip ve oynama fırsatı bulmak çok zor, ama işlerin değişip değişemeyeceğini görmek için bekliyorum."

Rekorlar hakkında konuşmak yok

Yenilmeden sürdürdükleri maç serisi ve bunu soyunma odasında konuşup konuşmadıkları sorulduğunda, Merino'nun yanıtı kesindi.

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Şöyle dedi: "Bu ara dönemde bunun hakkında hiç konuşmadık. Bunu sakince karşılıyoruz, önemli olduğunu biliyoruz. Rekorlar gelecekte değerlendirilir ama şu anda yalnızca bir sonraki maçı düşünüyoruz."

Ayrıca takım arkadaşı Pareniçia hakkında, sakatlığının ardından şöyle konuştu: "Onunla konuşmadım ama acil şifalar diliyorum. Bunu hak ediyor ve eminim ki fırsatını yeniden yakalayacaktır."

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Büyüklerin sakinliğiyle ve değerini bilenin güveniyle Merino rolünü sürdürüyor. Şikâyet etmiyor, yakınmıyor, aksine anını bekliyor. O an geldiğinde ise acımıyor; çünkü şampiyonlukları maça başlayanın değil, onu bitirenin kazandığını çok iyi biliyor.