Merih Demiral'ın yerine Chiellini
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa'nın Lyon takımıyla çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.
İtalyan ekip, turnuvanın geri kalanı için kullanacağı kadroyu belirleyip, UEFA'ya gönderdi.
Juventus'un ligde Roma ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan milli futbolcu Merih Demiral, UEFA'ya gönderilen kadroda yer almadı.
Uzun süredir sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini ve Sami Khedira ise kadroda bulunuyor.
Merih Demiral'ın yanı sıra, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Emre Can ve Mario Mandzukic de kadrodan çıkarılan oyuncular arasında yer alıyor.
Juventus'un UEFA'ya gönderdiği kadro şu şekilde:
Kaleciler: Szczesny, Buffon, Pinsoglio
Defans: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Cuadrado
Orta Saha: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi
Forvet: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain
Juventus ile Lyon arasındaki eşleşmenin ilk maçı 26 Şubat Çarşamba, rövanş maçı ise 17 Mart Salı günü oynanacak.