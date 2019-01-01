Merih Demiral

Merih Demiral'ın vize sorunu çözüldü

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Vize sorunu sebebiyle takımının yeni sezon hazırları için yapacağı Asya turunun Çin etabına katılamayacak olan Merih Demiral'a iyi haber geldi.

Juventus forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Merih Demiral'a vize müjdesi geldi.

İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada genç futbolcunun yaşadığı vize probleminin çözüldüğü ve çarşamba günü Inter ile oynayacak karşılaşmada takımda yer alacağı duyuruldu. 

Juventus Kulübü kısa bir süre önce Merih Demiral'ın vize alımındaki bürokratik engeller sebebiyle takımının Asya turunun Çin bölümünde yer alamayacağını açıklamıştı. 

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