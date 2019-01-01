Merih Demiral'ın vize sorunu çözüldü

Vize sorunu sebebiyle takımının yeni sezon hazırları için yapacağı Asya turunun Çin etabına katılamayacak olan Merih Demiral'a iyi haber geldi.

forması giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Merih Demiral'a vize müjdesi geldi.

İtalyan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada genç futbolcunun yaşadığı vize probleminin çözüldüğü ve çarşamba günü ile oynayacak karşılaşmada takımda yer alacağı duyuruldu.

Concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino pic.twitter.com/G2mWHH5vJz — JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2019

Juventus Kulübü kısa bir süre önce Merih Demiral'ın vize alımındaki bürokratik engeller sebebiyle takımının Asya turunun Çin bölümünde yer alamayacağını açıklamıştı.