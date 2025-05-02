Merih Demiral, Türk futbol tarihine geçti

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkarken Türk futbolcular tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Al Ahli finalde Kawasaki ile karşı karşıya gelecek

Merih Demiral duygularını anlattı

Bir ilki başardı

NE OLDU? Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu oldu. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli forması giyen milli stoper, bu tarihi başarıya giden süreci ve duygularını anlattı.

NE SÖYLENDİ? Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olmanın nasıl bir his olduğunu yanıtlayan Merih Demiral şunları söyledi: "Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa’da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak."

"Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum."

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“Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya’da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim. Farklı kültürler seni zenginleştiriyor, sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü."

SIRADA NE VAR? Asya Şampiyonlar Ligi Finalinde yarın 19:30'da Suudi Arabistan takımı Al Ahli Jeddah ile Japonya takımı Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek.