Merih Demiral, Al Ahli'nin deplasmanda 4-0 kazandığı karşılaşmada yıldızlaştı.

Suudi Pro Lig'in 18. haftasında Al Ahli, deplasmanda Al Hazem ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Riyad Mahrez'in 45+1'de kaydettiği gol ile 1-0 önde kapatan Al Ahli, mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

Al Ahli bu sonuçla puanını 37'ye çıkararak ligde üçüncü sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Al Hazem ise son sırada bulunuyor.

Merih Demiral girdi, fark açıldı

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan A Millî Takım'ın stoperi Merih Demiral, devre arasında Hamidou'nun yerine oyuna dahil oldu.

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81. dakikada Al Brikan'ın kaydettiği golde asisti yapan Demiral, 90+1'de ise fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

Al Ahli, Suudi Pro Lig'de önümüzdeki hafta evinde Al Khaleej ile karşı karşıya gelecek.