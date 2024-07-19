Merih Demiral, Süper Lig'in sürpriz takımına transfer olabilir

EURO 2024'te milli takımla boy gösteren Merih Demiral, sürpriz bir hamleyle Süper Lig'e transfer olabilir.

Beşiktaş, Paulista'nın yanına isim arıyor

Merih, Süper Lig'e gelebilir

Siyah-beyazlılar harekete geçti

NE OLDU? Merih Demiral, EURO 2024'te Avusturya karşısında milli takımın iki golünü kaydederek tur getirmişti. Ayrıca ilk golünü 57. saniyede kaydeden Merih, A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde en erken golü atan futbolcu olmuştu. Al Ahli forması giyen oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BÜYÜK RESİM: Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Merih Demiral için devrede. Paulista'nın yanına stoper arayan Beşiktaş, Merih Demiral hamlesiyle hem üst düzey bir stoperi kadrosuna katacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirecek. Ancak transfer için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Bu gelişme üzerine ise siyah-beyazlıların kiralama formülünü devreye sokacağı söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Merih Demiral'ın Al Ahli ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, Suudi Arabistan ekibinin formasıyla 21 maça çıktı.

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Merih Demiral, Avusturya maçından sonra yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından 2 maç ceza almış ve EURO 2024'te Hollanda maçında forma giyememişti.