Merih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: "İçimde her zaman bir yara"

Suudi Arabistan'da forma giyen Merih Demiral altyapısında yetiştiği Fenerbahçe ile ilgili sürpriz itiraflarda bulundu.

Merih Demiral, Fenerbahçe hakkında itiraflarda bulundu

"Benden yararlanamadılar" dedi

İçinde bir ukte olduğunu söyledi

NE OLDU? Suudi Arabistan'da Al Ahli foması giyen Merih Demiral, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılık sürecini, Suudi Arabistan'a transferini, EURO 2024'e ilişkin beklentilerini ve gelecek hedeflerini TRT Spor'a anlattı.

NE SÖYLENDİ? Merih Demiral, Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara, içimde bir ukte olarak kaldı. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız."

BÜYÜK RESİM: Merih Demiral, "Bence Fenerbahçe, Bonucci'den daha fazla yararlanabilirdi" derken şunları söyledi: "Bonucci gerçekten hem saha içi hem saha dışında gerçek bir karakter. Tecrübelerinden yararlanmak herkese nasip olmaz. Bonucci'nin saha içi ve dışında futbolculara ne kadar etki ettiğini görebiliyordum. O yüzden Fenerbahçe daha farklı yararlanabilirdi ondan."

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DAHA FAZLASI: Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamanın zorluğundan bahseden Merih Demiral şunları söyledi: "Ronaldo ile sık sık karşı karşıya geldik. Juventus'tan sonra milli takımda da karşılıklı oynadık, şimdi de burada karşılıklı oynuyoruz. Ronaldo ile karşılıklı oynamak zor. Zorluğun yanında böyle büyük futbolcularla oynamak güzel. Herkese nasip olmuyor. Gayet fit durumda o da. Allah'tan iyi defans yaptık da maç içerisinde çok fazla etki gösteremedi. Ronaldo'ya karşı oynamak her zaman güzel bir duygu. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah karşılıklı oynayacağız."