Merih Demiral atıldı, Barcelona kazandı: 0-2
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci haftası, dev bir maça sahne oldu. Juventus ile Barcelona karşı karşıya geldi. İtalya'daki karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14'te Ousmane Dembele ve 90+1'de penaltıdan Lionel Messi kaydetti.
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, 85'te çift sarı karttan oyun dışında kaldı.
Maçta Juventus'un İspanyol forveti Alvaro Morata'nın attığı üç gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Öte yandan Juventus'ta testi üçüncü kez pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, kadroda yer almadı.
Bu sonuçla ikide iki yapan Barcelona gruptaki puanını 6'ya çıkarırken, Juventus ise 3 puanda kaldı.