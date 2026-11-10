Real Madrid A takımının tıbbi sorumlusu Dr. Nico Mihić, maçların sıkışıklığı nedeniyle futbolcuların maruz kaldığı artan baskı konusunda sert bir uyarıda bulunarak, yeterli dinlenme sürelerinin olmaması ve sakatlık risklerinin artması karşısında oyuncuların sağlığının rekabetçi çıkarların önüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

Santiago Bernabéu Stadı'nın ev sahipliği yaptığı 15. Dünya Spor Hekimliği Kongresi'nin kenarında İspanyol "As" gazetesine yaptığı açıklamalarda Mihić, maç takviminin yeniden gözden geçirilmesi ve oyunculara daha uzun dinlenme süreleri verilmesi çağrısında bulunurken, mevcut durumun sürmesinin futbolcuların fiziksel güvenliğini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

"Yarış atı olsalardı bizi kötü muameleyle suçlarlardı"

Hırvat doktor, oyuncuların üzerindeki baskının boyutunu tarif etmek için dikkat çekici bir benzetme kullanarak şöyle dedi: "Bunu daha önce defalarca söyledim; eğer oyuncularımız yarış atı olsaydı, sürekli koşmaya zorlandıkları için protestolar yapılır ve hayvanlara kötü muamele suçlamaları ortaya atılırdı."

Şöyle ekledi: "Ama burada kimse itiraz etmiyor; bir maç daha, sonra bir maç daha, üst üste birikmiş maçlar ve kimse oyuncunun durumunu sormuyor."

Mihić, bu kültürün değişmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Farkındalığı artırmak ve maç sayısını azaltıp oyunculara daha uzun dinlenme süreleri vererek sporcunun sağlığına rekabetin önünde öncelik tanımak gerekiyor. Oyuncuya daha büyük bir rol verilerek güçlendirilmesi gerekir; çünkü sporumuz temelde oyuncunun sağlığına dayanıyor, bu nedenle sağlık rekabetin önüne konulmalı."

Çapraz bağ sakatlıklarına dair uyarı

Real Madrid'in tıbbi sorumlusu, ön çapraz bağ sakatlıklarındaki belirgin artışa değinerek, maç yoğunluğunun oyuncuları daha büyük risklerle karşı karşıya bırakan etkenlerden biri olduğunu değerlendirdi.

Şöyle dedi: "Oyuncular daha önce hiç şu anki kadar çok maç oynamamışlardı, dolayısıyla daha büyük risklere maruz kalıyorlar."

Ayrıca hâlâ soru işaretleri doğuran tıbbi bir açığa dikkat çekerek, kadınların ön çapraz bağ sakatlıklarına erkeklerin sekiz katına varan oranda maruz kaldığını, buna rağmen doktorların bu farkı açıklayacak net bir yoruma henüz ulaşamadığını belirtti.

Oyuncuları korumak ve kariyerlerini uzatmak için yeni teknikler

Başka bir bağlamda Mihić, futbolda tekrarlayan kafa darbeleriyle ilgili araştırmaların gelişimini ortaya koyarak, Uluslararası ve Avrupa federasyonlarının sarsıntıya yol açan olaylar veya kısmi sarsıntılar olarak bilinen durumu incelediklerine işaret etti.

Kanda beyin hasarı göstergeleri ve taşınabilir beyin elektrosu (EEG) cihazları da dahil olmak üzere modern tekniklerin, sakatlıkların daha isabetli bir şekilde teşhis edilmesine ve oyuncuların korunmasına yardımcı olabileceğini açıkladı.

Ayrıca tıbbi gelişmenin spor kariyerlerinin uzamasına katkıda bulunduğunu vurgulayarak Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Lionel Messi ve Novak Djokovic'i örnek gösterdi; cerrahi ve sakatlık tedavisindeki ilerlemenin sporculara daha hızlı dönüş yapma ve geçmişte oldukça ileri kabul edilen yaşlara kadar rekabeti sürdürme imkânı tanıdığını açıkladı.

Sözlerini, her oyuncuya ihtiyaçlarına göre beslenme bakımının özelleştirilmesinin önemini vurgulayarak tamamladı ve Real Madrid'in, oyuncuların karbonhidrat ve demir ihtiyaçlarını ve bunları almanın en uygun zamanını belirlemek için tükürük örnekleri aracılığıyla DNA analizi kullandığını açıkladı.