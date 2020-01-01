Mensah ve Emre Demir'e transferde açık kapı

Kayserispor'da transferin gözdesi olan Bernard Mensah ve Emre Demir'in gitmek istemeleri halinde kolaylık sağlanacağı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo 'dan transferin 2 gözdesi için açıklama geldi.

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz Bernard Mensah ve Emre Demir'in transfer durumu hakkında konuştu.

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Tokgöz, her iki oyuncu için de görüşme yapmadıklarını ancak sezon sonunda oyuncuların gitmek istemesi durumunda olumlu görüş bildireceklerini belirtt:

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"Birçok oyuncumuza yurt içinden ve yurt dışından teklifler var. Ancak biz yönetim olarak şu an için hiçbir kulüple para konuşmama kararı aldık. Hiçbir kulüple transfer aşamasına geçmiyoruz. Sadece istekleri alıyoruz. Biz şu an için lige konsantre olduk. Ligde kaldıktan sonra bunlar değerlendirilir.

Gitmek isteyen oyuncuyu tutmak istemiyoruz. Ama birçok oyuncu kalmak isteyecek. Oyuncuların ödemelerden, ortamdan memnun olduğunu biliyoruz. Her ne kadar söylentiler çıksa da şu ana kadar gitmek isteyen bir oyuncumuz yok. Ancak gitmek isteyen olursa biz önünü açarız."