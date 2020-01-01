Menemenspor karıştı! Terzi: Cenk Laleci istifa edebilir

Menemenspor'daki görevine sona verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi, olayın ayrıntılarını açıkladı.

TFF 1. Lig'de karşılaşmasından sonra görevine son verilen Menemenspor'un yardımcı antrenörü Orhan Terzi, "Beni asıl üzen biletimin ve otel rezervasyonumun iptal edilmesi oldu." dedi.

Terzi, Yaptığı açıklamada, bir teknik direktör yardımcısının görevden alınmasının normal olduğunu ancak bunu sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

Hükmen yenilgiyle sonuçlanacak hatanın kendisine fatura edilmesine üzüldüğünü kaydeden Terzi, şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"Adanaspor maçında tribündeydim, müsabakayı buradan takip ettim. Karşılaşma sonrası kulüpten herhangi bir yetkili beni aramadı. Sosyal medyada kulüple ilişiğimin kalmadığını öğrendim. Beni asıl üzen biletimin ve otel rezervasyonumun iptal edilmesi oldu. Kulüpte 5 yıldır görev yapıyorum ve bu süreçte yaşadığımız şampiyonluk dahil takıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte teknik direktörümüz Cenk Laleci de bana destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugün beni arayarak görevinden istifa edeceğini söyledi. Ancak Cenk hocama takımdaki oyuncuların ona ihtiyacı olduğunu söyledim. Takımın menfaati için görevde kalmasının sağlıklı karar olacağını ilettim. Cenk hocamla 5 yıldır kader birliği yapıyoruz, ileride yine aynı takımda beraber olacağız."

Ne olmuştu?

Adanaspor maçına beş yabancı oyuncuyla başlayan Menemenspor, 76. dakikada yapılan değişiklikle oyuna altıncı yabancı oyuncu Ibrahim Rasheed'i sokmuştu. Durumun fark edilmesinden sonra, 79. dakikada bir değişikik daha yapıldı ve Anaane oyundan alınarak yerine Murat Elkatmış sokuldu. Bu hamleye rağmen sahada altı oyuncu bulunduran Menemenspor, karşılaşmayı 3-2 kazanmasına rağmen TFF'nin vereceği kararla hükmen mağlup edilecek.

Mücadelenin ardından İzmir ekibinin aldığı kararla yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verildi.

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Öte yandan Menemenspor Kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün yaşanan hata sonrası yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel istifa etmiştir. Yine dünkü maçtan sonra yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi’nin de görevine son verilmiştir.

Yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi’nin görevine son verilmesiyle ilgili durumun yapılan kural hatası ile hiçbir ilgisi yoktur. Orhan Terzi’nin maç esnasında yönetime haddini bildirecek cümleler kurması nedeniyle görevine son verilmiştir. 1942 yılında kurulan kulübümüz bugüne kadar her zaman, her daim ilkesel kuralların içinde yer almıştır. Kurumumuz ahlak ve nezaket kurallarını kendine destur edinmiştir. Belirttiğimiz ahlak ve nezaket kurallarına uymayan kim olursa olsun Menemenspor'da barınamamış, bundan sonrada barınamayacaktır. Menemenspor’umuz bildiği yol olan ahlak ve nezaket kuralları içerisinde yoluna devam edecektir."