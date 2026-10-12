Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünün kalecisi Edouard Mendy, sosyal medya hesaplarında Suudi Arabistan Krallığı bayrağı eşliğinde bir destek mesajı paylaştı.

Dubai'de oynanan Al Ahli - Al Wasl maçının ardından Senegalli yıldız, resmi Instagram hesabından bir hikâye paylaşarak şöyle yazdı: "Rabbim, bu ülkeyi güvende kıl."

Senegalli file bekçisinin mesajı, Krallığın son dönemde maruz kaldığı ve sivil kayıplara yol açan saldırıların ardından ülkeye verdiği desteğin bir ifadesi olarak geldi.

Mendy, taraftarlarla ve Suudi spor camiasıyla kurduğu olumlu iletişimle tanınıyor; daha önce de Cidde'de yaşamaktan duyduğu mutluluğu, takımın ruhuna duyduğu takdiri ve taraftarların kesintisiz desteğini dile getirmişti.

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Al Ahli oyuncusu Türk futbolcu Merih Demiral da maç öncesinde Krallık'a dayanışma mesajı göndermiş ve basın toplantısında şunları söylemişti: "Suudi Arabistan benim ikinci ülkem, bu yüzden yaşananlar karşısında büyük bir üzüntü duyuyorum ve bu koşullarda herkesle dayanışma içindeyim."

Belirtmek gerekir ki Edouard Mendy, Al Ahli'nin bugün deplasmanda Al Wasl'ı 3-1 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Oyuncu, Suudi Roshn Pro Lig'in 9. haftasında önümüzdeki perşembe günü oynanacak Al Nassr maçına hazırlanmak için tedavi programına devam ediyor.