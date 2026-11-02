Mendes'ten Bernardo Silva hakkında bomba sürpriz

Ünlü futbolcu menajeri Jorge Mendes, Portekizli Bernardo Silva'nın kariyerinin başında yaşadığı zorlukları açıkladı ve birçok kişinin Real Madrid'in mevcut yıldızının yeteneklerinden şüphe duyduğunu, seviyesinin birinci veya ikinci lig kulüplerinde oynamanın ötesine geçemeyeceğini öngördüğünü vurguladı.

Católica Porto İşletme Fakültesi ve Portekiz Liga İşletme Fakültesi bünyesindeki futbolda yöneticiler için işletme yüksek lisansı programı kapsamında düzenlenen "Oyunu Yönetmek" etkinliğine katılan Mendes, oyuncuyla ilgili anılarını yeniden canlandırdı ve yöneticileri onun yeteneğine ikna etmeye çalıştığında karşılaştığı şüphenin boyutunu ortaya koydu.

Mendes şunları söyledi: "Bana defalarca şöyle denildi: Jorge, unut bunu, hiçbir şansın yok, Bernardo Silva asla önemli bir oyuncu olmayacak. En iyi ihtimalle birinci ya da ikinci ligde, belki de Paços de Ferreira gibi bir takımda oynar."

Futbolcu menajeri, genç yeteneklerin değerlendirilmesinin çoğu zaman, özellikle akademilerde kişisel izlenimlere dayandığını açıkladı ve bazı kulüplerin daha fazla fiziksel kapasiteye sahip oyunculara öncelik verdiğini, bunun da yöneticilerin başlangıçtaki dönemde Bernardo Silva'nın potansiyeline bakışını olumsuz etkilediğini belirtti.

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Ayrıca, birçok tarafın oyuncuyu elinde tutmayı reddettiğini ve ilk yılından sonra devam etmesi için ona fırsat vermeden Monaco'ya transfer olmasını istediğini, bunun da kendisini kulüp başkanını oyuncuyu tutmaya ikna etmek için çaba harcamak zorunda bıraktığını sözlerine ekledi.

Mendes, Bernardo Silva'yı öne çıkaran teknik özelliklerden bahsederek, onun topu elinde tutmayı ve oyunun temposunu kontrol etmeyi iyi bilen bir oyuncu olduğunu, sahanın her yerinde sürekli koşmaya dayanan türden olmadığını açıkladı ve Manchester City'nin onun potansiyeli için doğru adres olduğunu değerlendirdi.

Futbolcu menajeri sözlerini, Bernardo Silva'nın kariyerinin, Portekiz futbol tarihinin en öne çıkan oyuncularından biri haline geldikten sonra, başlangıcında kendisini takip eden öngörülerin yanlış olduğunu kanıtladığını belirterek noktaladı.