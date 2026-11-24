Tottenham Hotspur'un Brezilyalı forveti Richarlison'un menajeri Fidel Carvalho Soares, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin oyuncuyu önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için yürüttüğü iddia edilen görüşmelerin aslını açıkladı.

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Bazı basın haberlerine göre Al Ahli, İngiliz forveti Ivan Toney'nin kendisini kadrosuna katmak isteyen Premier Lig kulüplerinden birine transfer olması durumunda, önümüzdeki dönemde Richarlison'u transfer etmek amacıyla oyuncuyu listesine aldı.

Brezilyalı forvetin menajeri bu haberlerle ilgili Suudi Arabistan kanalı Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Richarlison, Suudi Arabistan'a transfer olma fikrini çok beğeniyor."

Ancak Fidel Carvalho Soares sözlerine şöyle devam etti: "Fakat şu ana kadar (Suudi) kulüplerden herhangi bir temas olmadı, bunlar sadece söylenti."

Ivan Toney'nin adı son dönemde Premier Lig'den birçok kulüple anıldı. Bunların başında, daha önce Al Ahli'de oyuncuyu iki yıl çalıştıran Alman teknik direktör Matthias Jaissle'ın yönettiği Newcastle United geliyor.

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Bunun yanı sıra 30 yaşındaki oyuncunun adı, hücum hattı için yeni bir isim arayan Manchester United ile de anılıyor. Ancak İngiliz ekibinin başına Michael Carrick'in yerine Arjantinli Mauricio Pochettino'nun getirilmesinin ardından durum netlik kazanmış görünmüyor.

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Crystal Palace da İngiliz forvetle anlaşmak isteyen son kulüp oldu . Londra ekibi, bu mevkide yeni bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu için transferi önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu ilgi, Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank'in Fransız çalıştırıcı Pierre Sage'ın yerine önümüzdeki dönemde Londra ekibinin başına getirilmesiyle eş zamanlı olarak ortaya çıktı.

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Frank'in Ivan Toney ile güçlü bir ilişkisi bulunuyor. Danimarkalı çalıştırıcı, İngiliz forvet 2024 yazında Al Ahli'ye transfer olmadan önce, 2020 ile 2024 yılları arasında tam 4 yıl boyunca Brentford'da oyuncuyu çalıştırmıştı.

Ivan Toney ise önümüzdeki dönemde Premier Lig'e geri dönme fikrine sıcak bakıyor. Özellikle Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı'nda kalıcı bir yer edinmek istemesi bu konuda belirleyici oluyor.

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Oyuncunun ayrılması halinde Al Ahli'nin hızla yeni bir forvet transfer etmesi gerekecek. Bu durum da kulübün Richarlison'u kadrosuna katmayı düşünmesine ve onu listesine almasına yol açıyor.

Bu gelişmeler, Brezilyalı forvetin adının başka kulüplerle de anıldığı bir döneme denk geliyor. Bu kulüplerin başında ise Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın forma giydiği Trabzonspor geliyor.

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Basında çıkan haberlere göre Türk kulübünün yönetimi, sezonun ikinci yarısında güçlü bir şekilde mücadele edebilecek bir takım kurmak istediği için hücum hattını güçlendirmede Richarlison'u öncelikli hedefi haline getirdi.

Türk sitesi 61saat'in haberine göre Richarlison, bu sezonun başında da Trabzonspor'un gündemindeydi ve yeniden kulübün radarına girdi. Ancak o dönem Tottenham'ın yüksek mali talepleri nedeniyle görüşmeler durmuştu.

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Sezon başında Brezilyalı forvetin bonservisi için yaklaşık 20 milyon euro isteyen Tottenham, şimdi bu rakamdan geri adım attı ve oyuncunun ayrılığını kolaylaştırıp sözleşmesi sona ermeden önce maddi kazanç elde etmek amacıyla talep ettiği bedeli 10 ila 15 milyon euro arasına düşürdü.

Richarlison'un, bu yazın başlarında ayrılmak istediğini belirtmesinin ardından Tottenham'ın 25 kişilik kadrosuna dahil edilmediği için Premier Lig'de forma giyemediğini de hatırlatmak gerekir.