Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo'nun önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi muhtemel transferine ilişkin söylentiler gündeme geldi; zira Bayern Münih'in oyuncuyu Alman futboluna geri getirmek istediği yönünde haberler dolaşıyor. Çünkü Barcelona'da garanti bir ilk 11 konumuna sahip değilken, Alman kulübünde kilit bir unsur haline gelebilir.

Şimdiye kadar resmi bir temas bulunmasa da, menajeri Andy Bara oyuncunun Hırvatistan'a olan sıkı bağını yansıtan gelecek planlarını açıkladı ve şunları söyledi: "Futbol kariyerini Dinamo Zagreb'de bitirmek istiyor ve bunu gerçekleştirmeyi umuyor; hatta belki de teknik direktör olarak çalışmayı. Çünkü teknik direktörlük kariyerine orada başlamayı arzu ediyor."

Andy Bara, "Inkubator" podcast'inde şunları ekledi: "Dani, şu an Barcelona'da olmasına rağmen hâlâ evinde adının yazılı olduğu 7 numaralı Dinamo formasını saklıyor. Başka oyuncular da onunla konuşuyor ve herkes hikâyeyi biliyor: Olmo'nun adı anıldığında, akla hemen Dinamo kulübü geliyor. O, Dinamo'ya bağlı olması gereken ama aslında bağlı olmayanlardan çok daha fazla bağlı."

Bara ayrıca, Dani Olmo'nun daha önce bilinmeyen bir şekilde Vukovar kentine cömert ve bencillikten uzak bağışlar yaptığını da açıkladı. Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre şöyle dedi: "Dani Olmo, Hırvatistan'a sıkı sıkıya bağlı. Şimdi insanların bilmediği bir şeyi açıklayacağım; umarım Dani buna karşı çıkmaz, çünkü İspanyol medyasının da bu haberi ele alabileceğinin farkındayım: Dinamo kulübünden ayrıldığından beri yıllık toplam maaşının yüzde 2'sini düzenli olarak Vukovar kentine bağışlıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelirinin değeri göz önüne alındığında bunlar büyük meblağlar ve Leipzig ile oynadığı dönemde, şimdi de Barcelona'da bunu yapmaya devam etti. Bundan alenen bahsetmiyor, ama takdiri hak ettiği için bunu dile getirmek istedim."

Olmo'nun menajeri, oyuncuyla ilişkisinin özel olduğunu belirterek şunları söyledi: "Dani ile iş sadece mesleki boyutla sınırlı değil; benim için -mali açıdan- daha kârlı başka anlaşmalar olabilir, ama bunlar onunla en baştan beri yaşadığım duygularla kıyaslanamaz."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "İlişki, onu Zagreb'e gelmeye ikna ettiğim andan itibaren başladı; ona burasının güzel ve güvenli bir şehir olduğunu, kendisine destek olacak ve arka çıkacak bir kulüp ve bir kişi -o dönem Zdravko Mamić- bulunduğunu söylemiştim."











