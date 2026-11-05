Barcelona'nın yıldızı Gavi'nin menajeri Ivan de la Peña, orta saha oyuncusunun önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılma ihtimalinden bahseden haberlere yanıt verdi.

La Masia akademisi mezununun içinde bulunduğu zor durum ve maçlarda az forma şansı bulması, geleceğine dair spekülasyonları artırdı; bazı haberler, rolünün azaltılmasından mutlu olmadığına işaret ediyor.

Son haberler, Napoli'nin 2026 Dünya Kupası şampiyonuna bir çıkış yolu sunmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Ancak Gavi'nin temsilcisi, hiçbir kulüple görüşme yapmadığını ve İspanyol orta saha oyuncusunun Barcelona'da kalacağını açıkladı.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

De la Peña, "tribuna" sitesine göre şunları söyledi: "Kimseyle görüşme yapmadım. Gavi kalacak."

Tam fiziksel kondisyonuna kavuşmasına ve sakatlık sorunlarından kurtulmasına rağmen Gavi, bu sezon yalnızca sekiz maçta forma giyebildi; bunların sadece 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

Rodri'nin sakatlığı ise şimdi 22 yaşındaki oyuncuya, Katalan takımındaki önemli yerini geri kazanması için kapıyı araladı.