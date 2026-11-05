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gavi(C)Getty images
Abobakr El Mokadem
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Menajeri net konuştu: Gavi ocak ayında Barcelona'dan ayrılacak mı?

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
SSC Napoli
Gavi
İspanya
İtalya

Flick ona pek güvenmiyor

Barcelona'nın yıldızı Gavi'nin menajeri Ivan de la Peña, orta saha oyuncusunun önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılma ihtimalinden bahseden haberlere yanıt verdi.

La Masia akademisi mezununun içinde bulunduğu zor durum ve maçlarda az forma şansı bulması, geleceğine dair spekülasyonları artırdı; bazı haberler, rolünün azaltılmasından mutlu olmadığına işaret ediyor.

Son haberler, Napoli'nin 2026 Dünya Kupası şampiyonuna bir çıkış yolu sunmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Ancak Gavi'nin temsilcisi, hiçbir kulüple görüşme yapmadığını ve İspanyol orta saha oyuncusunun Barcelona'da kalacağını açıkladı.

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08 Kas 2026

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De la Peña, "tribuna" sitesine göre şunları söyledi: "Kimseyle görüşme yapmadım. Gavi kalacak."

Tam fiziksel kondisyonuna kavuşmasına ve sakatlık sorunlarından kurtulmasına rağmen Gavi, bu sezon yalnızca sekiz maçta forma giyebildi; bunların sadece 2'sinde ilk 11'de yer aldı.

Rodri'nin sakatlığı ise şimdi 22 yaşındaki oyuncuya, Katalan takımındaki önemli yerini geri kazanması için kapıyı araladı.

 

 

 

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