Menajeri: Lewandowski, Barcelona için 200 milyon euroluk Suudi teklifini reddetti

Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, Polonyalı forvetin Barcelona forması altında bir yıl daha kalmayı tercih ettiğini ve kulüp başkanı Joan Laporta'nın da bunu istediğini doğruladı.

Zahavi, İspanyol "Sport" gazetesinin öne çıkardığı bir röportajda şunları söyledi: "Joan Laporta'nın Lewa'yı gerçekten çok sevdiğini biliyorsun! Ve Robert'ın Camp Nou'da bir yıl daha oynamasını istiyordu. Aralık ayında onunla bu konuyu konuştum ve o zaman bana şöyle dedi: 'Robert'ın kalmasını istiyorum.'"

Menajer, kulüp başkanının tutumunun sportif direktörlüğün ve teknik ekibin planlarıyla uyuşmadığını, Laporta'nın Deco ve Hansi Flick'in işine karışmaması gerektiğini anladığını açıkladı.

Oyuncunun temsilcisi şunları söyledi: "Takımın kadrosuna onlar karar veriyor ve Robert'a ilk on birde bir yer garanti edemiyorlardı ki bu, onun için paradan bile daha önemli bir konuydu."

Ve ekledi: "Onu tanıyorsun; her zaman oynamak ve takımın vazgeçilmez bir parçası olmak istiyor. Ancak Deco ve Flick'in Robert'ın Barcelona'daki geleceğine dair farklı bir vizyonu vardı ve bu yüzden belirli bir anda başka seçenekleri değerlendirmeye başladık."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Laporta bana dedi ki: 'Robert'a onu sevdiğimizi söyle. O bizim tarihimizin bir parçası ve Barcelona'yı kurtaran adam.' Anlıyor musun? 'Barcelona'yı kurtardı', tam olarak böyle söyledi."

Zahavi, bu sözlerin Lewandowski'ye kulübün kapılarını açacağını açıklayarak devam etti: "Bu yüzden inanıyorum ki, herhangi bir zamanda Barcelona için çalışmak isterse, orada onun için bir yer olacaktır."

Zahavi, Polonyalı forvetin aylar önce Barcelona'dan ayrılma imkânının olduğuna değinerek, Ocak ayında Suudi Arabistan'dan iki sezonluk ve her sezon için 100 milyon euro değerinde bir teklif aldığını, ancak Lewandowski'nin bu teklifi reddettiğini çünkü önceliğinin Katalan ekibiyle devam etmek olduğunu açıkladı.

Oyuncu menajeri şunları söyledi: "Ocak 2026'da Robert'ın önünde iki yıllık ve sezon başına 100 milyon euro değerinde bir teklif vardı."

Reddetme sebebi sorulduğunda ise kesin bir dille yanıt verdi: "Çünkü Barcelona'da oynamak istiyordu."

Zahavi, Roshn kulüpleri harcama politikalarını değiştirdikten ve bir yıl önce ortaya konan meblağlar artık mevcut olmadıktan sonra Suudi Arabistan seçeneğinin gücünü yitirdiğine dikkat çekti.

Zahavi, Al-Ittihad kulübüyle ve ayrıca Katar'dan yetkililerle temaslar kurdu, ancak sonunda Lewandowski'ye bu yolun karmaşık bir hâl aldığını bildirdi.