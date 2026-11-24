Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin menajeri Babacar Cissé, sözleşmesi henüz uzatılmayan oyuncunun önümüzdeki ara transfer döneminde Al Nassr'dan ayrılma ihtimaline ilişkin gerçeği açıkladı.

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Mane'nin Al Nassr ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Bu durum, oyuncuya önümüzdeki ocak ayında istediği bir takımla anlaşma ve gelecek yaz transfer döneminde bonservissiz olarak o takıma katılma imkânı tanıyor.

Ancak Sadio Mane'nin menajeri, oyuncunun önümüzdeki ara transfer döneminde Al Nassr'dan ayrılmayacağını ve en azından bu sezonun sonunda sözleşmesi bitene kadar takımda kalacağını açıkladı.

Babacar Cissé, Suudi Arabistan merkezli Al Maidan ağına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sadio Mane, Al Nassr'da devam ediyor ve ocak ayında ayrılmayacak. Oyuncu, başından bu yana Al Nassr'daki deneyiminden memnun."

Bu sezonun sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Al Nassr yönetimi bizimle iletişime geçmedi. Devam etmeye açığız."

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Suudi gazeteci Falah Al Qahtani ise daha önce büyük bir sürpriz ortaya atmış ve Al Nassr'ın Senegalli yıldızın sözleşmesini sona erdikten sonra uzatmak istemediğini öne sürmüştü.

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Al Qahtani, X'teki kişisel hesabından paylaştığı mesajda, Mane'nin menajerinin bir sezonluk uzatma için büyük fedakârlıklarda bulunduğunu ve mevcut maaşının yüzde 60'ından vazgeçmeyi kabul ettiğini, ancak Suudi kulübünün bunu reddettiğini aktarmıştı.

Mane, 2023 yazında Alman ekibi Bayern Münih'ten Al Nassr'a transfer olmuş ve o günden bu yana Suudi ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri hâline gelmişti.

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Yaklaşık üç buçuk sezonda Riyad ekibiyle 144 maça çıkan Senegalli yıldız, bu maçlarda 54 gol atarken 43 de asist yaptı.

Takım başarıları açısından Sadio Mane'nin Al Nassr'daki en büyük başarısı, geçen sezon 7 yıllık hasretin ardından kazanılan Roshn Suudi Pro Lig şampiyonluğu oldu. Buna ek olarak 2023 yazında Kral Selman Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı da kazandı.

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Ayrılması hâlinde Mane, Portekizli ikili Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'in izinden gidebilir. Özellikle bazı haberler, iki oyuncunun Al Nassr serüveninin bu sezonun sonunda sona erebileceğini öne sürüyor.

Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Pek çok habere göre Portekizli yıldız, sezonun ardından uluslararası futbolu bırakacağını açıklayacak; özellikle de kariyerindeki 1000. gole ulaşma hedefini gerçekleştirmesi hâlinde.

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Ronaldo, kariyerinde şu ana kadar 986 gol attı. Bu da tarihte 1000 gole ulaşan ilk oyuncu olması için yalnızca 14 gole ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Joao Felix'in Al Nassr ile olan sözleşmesi de bu sezonun sonunda sona eriyor. Bu durum, oyuncuya önümüzdeki ara transfer döneminde istediği bir takımla anlaşma ve ertesi yaz bonservissiz olarak o takıma katılma imkânı tanıyor.

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Ancak Suudi kulübünün elinde bir çözüm olabilir. Sözleşmede, kulübün Portekizli oyuncuya danışmadan anlaşmayı iki sezon daha uzatmasına olanak tanıyan bir madde bulunuyor. Fakat bu durumda kulüp, Chelsea'ye 20 milyon euro ödemek ve Felix'in yıllık maaşını 10 milyon eurodan 12,5 milyon euroya yükseltmek zorunda kalacak.